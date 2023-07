A Pioppo la festa in onore di Sant’Anna, ecco il calendario degli eventi

PIOPPO – Tutto pronto per la festa in onore della Patrona di Pioppo, tante attività per grandi e piccoli da venerdì 21 a mercoledì 26 luglio. A dare il via alle varie attività sarà lo spettacolo di Ernesto Maria Ponte che si terrà questa sera, 21 luglio, presso Piazza Valle Tajo alle 21:00.

Sabato 22 alle 20:30 presso Piazza Manzoni sono in programma i giochi d’acqua per adulti, con iscrizione sul posto e aperti a chi ha già compiuto 16 anni. Domenica alle 9:30 nella Chiesa di Sant’Anna vi sarà il Triduo in onore di Sant’Anna; in serata sarà DJ Rocco Domingo a intrattenere tutti con musica a partire dalle 19:00 e con uno spettacolare color party a Piazza Manzoni. Lunedì Triduo in onore di Sant’Anna alle 18:00 presso la Chiesa di Sant’Anna e a seguire alle 21:00 presso Piazza Valle Tajo vi esibirà la Tribute Band dei Negramaro.

Si continua martedì con il laboratorio di arte circense per bambini e giovani a cura del Circ’opificio dalle 19:00 presso Piazza Manzoni. Alle 18:00 sono previsti i Vespri solenni della Vigilia e la Santa Messa in onore di Sant’Anna. Infine, mercoledì 26 luglio nella Chiesa di Sant’Anna dalle 18:00 è previsto il Santo Rosario Cantato e a seguire la Santa Messa Solenne in onore di Sant’Anna e la Processione lungo il paese.

Il patrocinio della festa di Sant’Anna 2023 è a cura del Comune di Monreale, della Città Metropolitana di Palermo e dall’Assemblea regionale siciliana.