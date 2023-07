Monreale: avvistata donna bionda dallo strano comportamento

Monreale – Numerosi utenti dei social network hanno segnalato nelle ultime ore la presenza di una misteriosa donna bionda che avrebbe dei comportamenti insoliti nella zona tra Monreale e Palermo. Stando alle testimonianze, la donna è stata vista questa mattina lungo la strada panoramica che collega Palermo a Monreale. In un video diffuso online, si vedrebbe la donna avvicinarsi ad alcune auto in transito, fingendo di essere investita e gettandosi poi improvvisamente a terra.

Gli avvistamenti però non si limiterebbero a questo episodio. Nelle scorse ore la stessa donna sarebbe stata notata in compagnia di un uomo nella zona di Corso Calatafimi, sempre a Palermo. Anche nei giorni scorsi la donna è stata vista girare a Monreale. Al momento non si conoscono le ragioni di questi bizzarri comportamenti.