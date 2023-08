Grisì in festa, il 16 e 17 agosto cabaret e concerto di Michele Zarrillo

Monreale – Fervono i preparativi a Grisì, frazione di Monreale, per i festeggiamenti in onore del Sacro Cuore di Gesù. Il 16 e il 17 agosto sono in programma due imperdibili appuntamenti di musica e cabaret organizzati dall’Associazione Grisì in Festa con il contributo del Comune di Monreale.

Mercoledì 16 agosto alle 21:00 si terrà lo spettacolo di cabaret de “I 4 Gusti”, quartetto composto da Danilo Lo Cicero, Giuseppe Stancampiano, Domenico Fazio e Totò Ferraro. Il gruppo porterà sul palco l’esilarante repertorio che li ha resi celebri al grande pubblico, tra cui spiccano i personaggi di “Gesù”, le “Curtigghiare” e gli “Hippies”. Non mancheranno incursioni canore e momenti di coinvolgimento del pubblico.

Giovedì 17 agosto sarà invece la volta della musica d’autore con il concerto di Michele Zarrillo, previsto per le ore 22:00 in Piazza Tendopoli. L’amatissimo cantautore romano arriva a Grisì con il suo “Tour 2023”, per far rivivere al pubblico le emozioni dei suoi grandi successi come “Cinque giorni”, “L’elefante e la farfalla”, “Mani nelle mani”.

I festeggiamenti per il Sacro Cuore rappresentano una tradizione molto sentita dalla comunità di Grisì. Quest’anno il programma si arricchisce di due eventi di grande richiamo. L’ingresso agli spettacoli è gratuito. Tutti sono invitati a partecipare e vivere due serate di divertimento e buona musica.