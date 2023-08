Portafoglio ritrovato a Monreale, Nonno Alfredo ringrazia la comunità

Monreale – Una vicenda a lieto fine quella accaduta a Monreale, quando Alfredo Segreto, noto pizzaiolo monrealese, ha smarrito il proprio portafoglio contenente documenti importanti e la comunità si è mobilitata per aiutarlo a ritrovarlo.

Tutto è iniziato quando Alfredo, soprannominato da tutti “nonno Alfredo”, dopo una giornata di lavoro si è accorto di non avere più con sé il portafogli con all’interno la tessera bancomat, la tessera PostePay, documenti e altro. Visibilmente preoccupato, ha lanciato un appello su Facebook chiedendo a chiunque avesse trovato il portafoglio di restituirlo al numero civico in cui abita.

In poco tempo il post è diventato virale, condiviso da centinaia di persone, e la comunità di Monreale si è mobilitata per aiutare nonno Alfredo. Fortunatamente, in serata, una persona ha ritrovato il portafoglio in via San Vito e lo ha prontamente riportato al legittimo proprietario.

La gioia di Segreto è stata immensa nel riavere i propri effetti personali, come ha raccontato lui stesso in un nuovo post su Facebook: “Devo ringraziarvi tutti per avermi sostenuto in un momento di disconforto. Siete stati affettuosi e oggi, alla fine del mio turno di lavoro, ho ritrovato il portafoglio con tutti i documenti proprio in via San Vito. Grazie a te per avermelo riportato, è stato un gesto umano”.