Il missionario Rino Martinez a Monreale per un concerto sociale contro le ingiustizie

Venerdì 1 settembre, alle ore 21.30, si terrà a Piazza Guglielmo a Monreale il concerto evento di Rino Martinez, cantautore e missionario laico che da anni si batte per i diritti umani e la giustizia sociale. L’evento, organizzato dall’Associazione missionaria interculturale “Ali per volare” e finanziato dalla Città metropolitana di Palermo, sarà preceduto da una manifestazione contro la violenza di genere dal titolo #NOEBBASTA, promossa dall’Amministrazione comunale.

Rino Martinez, diventato famoso negli anni ’80 grazie a brani come “Caramella” e per aver composto gli inni ufficiali della squadra di calcio del Palermo, dedicherà il concerto monrealese a tematiche sociali care all’artista, che ha trascorso gran parte della sua vita in missioni umanitarie in Africa. Attraverso le sue canzoni e brevi reportage video, Martinez affronterà argomenti come la lotta alla violenza, il sostegno ai più deboli, la pace e la giustizia sociale.

Durante l’esibizione, Rino Martinez racconterà anche il suo impegno nelle scuole e nei quartieri difficili di Palermo, dove opera come messaggero di pace dell’UNICEF. Non mancheranno i suoi grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana, da “Caramella” a “Piccola e fragile”, colonna sonora di tante estati degli anni ’80.

L’ingresso al concerto è gratuito. L’iniziativa rientra nel ricco calendario di eventi dell'”Estate Monrealese”, cartellone estivo promosso dal Comune che proseguirà per tutto il mese di settembre con spettacoli, concerti e appuntamenti culturali.