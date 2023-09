Esplosione di colori a Monreale con l’Holi Color Party

Monreale si tinge dei colori della festa e del divertimento con l’Holi Color Party, in programma domenica 3 settembre presso il parcheggio del Liceo Basile-D’Aleo in via Cappuccini 13. L’evento, che rientra nel cartellone dell’Estate Monrealese, è organizzato dall’Associazione Palermo Festival in collaborazione con il Comune di Monreale.

L’appuntamento è dalle 18 alle 24 per una serata all’insegna dei colori e della musica. I cancelli apriranno già alle 17.30 per consentire ai partecipanti di ritirare le bustine di colore che verranno distribuite gratuitamente fino a esaurimento scorte. Superata la disponibilità gratuita, le bustine potranno essere acquistate con offerta libera.

La festa entrerà nel vivo dalle 18, quando prenderà il via lo spettacolo dei dj e vocalist di Popshock con il loro show “Prisma”. A intervalli regolari verranno effettuati dei countdown che daranno il via al lancio in aria delle polveri colorate, generando scenografici arcobaleni.

Le polveri sono realizzate con farine di mais, coloranti naturali, sono atossiche e biodegradabili. L’evento è aperto a tutti, giovani, famiglie e adulti. L’ingresso è gratuito ma è consigliata la pre-registrazione online per gestire al meglio l’afflusso. All’interno dell’area saranno presenti postazioni food and beverage, oltre a servizi igienici e di sicurezza. Per chi arriva in auto sono state predisposte indicazioni per il parcheggio presso il Parcheggio Torres e per raggiungere in sicurezza gli ingressi del liceo.

L’Holi Color Party si sta affermando come un appuntamento imperdibile dell’Estate Monrealese, capace di richiamare partecipanti anche dai comuni limitrofi per una serata di condivisione e spensieratezza. Per info e iscrizioni:

https://www.eventbrite.com/e/biglietti-color-party-2023-03-settembre-monreale-palermo-699743269957

Non resta che preparare t-shirt e bandane bianche, munirsi di occhiali da sole e dare libero sfogo alla fantasia per look e travestimenti, per prendere parte tutti insieme alla festa dei colori di Monreale!