Il Ciavuru Food Feast trasforma Monreale nel centro dello street food siciliano

onreale – Si è conclusa domenica scorsa la seconda edizione del Ciavuru Food Festival, evento gastronomico che ha animato il centro storico di Monreale per tre giorni all’insegna del buon cibo, della musica e del divertimento. Una manifestazione che, dopo il successo dello scorso anno, è stata riproposta e che ha richiamato tantissimi visitatori da tutta la provincia.

Ottima organizzazione per un festival in crescita

Organizzato dall’associazione culturale “Altroquanto”, con a capo Angela Vona, il direttore tecnico Vincenzo Montanelli e l’agenzia pubblicitaria Turtle Designer Digital Led di Ester Cuccia, il festival ha visto la partecipazione di numerose attività enogastronomiche locali che hanno proposto il meglio della tradizione culinaria siciliana. Dall’immancabile street food con le classiche specialità di strada come arancine, panelle e crocchè, ai dolci tipici della tradizione siciliana oltre a mastri birrai del territorio.

Musica e allegria: la ricetta del successo

Ma non solo cibo. Ad allietare le serate di festa ci ha pensato anche tanta buona musica dal vivo, con concerti e dj set che hanno animato le principali piazze e vie della cittadina normanna. Il mix vincente di sapori, suoni e allegria ha richiamato tantissimi visitatori, non solo dalla provincia di Palermo, decretando il grande successo della kermesse monrealese.

Qualche miglioramento da fare, ma bilancio più che positivo

Un bilancio di questa seconda edizione del Ciavuru Food Festival che è estremamente positivo, sia in termini di presenze che di fatturato per le attività locali. Un evento di successo che si candida a diventare un appuntamento fisso per Monreale e un’importante vetrina di promozione per le sue eccellenze enogastronomiche e culturali.