Metal detector per i più piccoli a Pioppo, una giornata all’insegna dell’ambiente

Pioppo – Si è tenuta ieri presso Via Vallettajo a Pioppo, frazione del comune di Monreale, una manifestazione dedicata all’educazione ambientale dei più piccoli organizzata dall’associazione Sos Metal Detector Nazionale ETS.

All’evento hanno partecipato 23 bambini dai 6 ai 12 anni che, divisi in squadre e muniti di appositi metal detector per bambini, si sono cimentati in una vera e propria “caccia al rifiuto” nei campi allestiti per l’occasione. Lo scopo era quello di individuare e raccogliere rifiuti metallici dannosi per l’ambiente come lattine, tappi e altri oggetti, il tutto sotto la supervisione degli organizzatori.

“È stata una giornata ricca di felicità e novità per i nostri bambini” commenta Ivan Catalano, responsabile regionale dell’associazione Sos Metal Detector Nazionale ETS nonché organizzatore dell’evento. “Vederli immergersi nella natura con curiosità ed entusiasmo ci rende felici perché significa che stiamo trasmettendo loro l’amore e il rispetto per l’ambiente”.

La manifestazione rientra negli obiettivi dell’associazione di promuovere un corretto utilizzo dei metal detector, che non devono essere impiegati solo per il “tesoro hunting” ma anche per scopi sociali e ambientali. I bambini, oltre al divertimento, hanno potuto comprendere l’importanza del riciclo e dello smaltimento corretto dei rifiuti, specie di quelli metallici.

All’evento hanno collaborato anche i membri del gruppo dell’oratorio del Beato Carlo Acutis della Chiesa dei Santi Vito e Francesco, che hanno fornito lavoretti per i bimbi, e il fotografo Laura Faraci. Determinante il supporto del Comune di Monreale, in particolare del sindaco e dell’assessore Giuliano, e del Presidente della Consulta di Pioppo Giuseppe D’Alcamo.

