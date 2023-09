Pulizia caditoie a Monreale, l’appello prima delle piogge: “Piano di pulizia”

Monreale – La pulizia e la manutenzione delle caditoie stradali torna ad essere un tema centrale per la città di Monreale. A sollevare la questione è l’associazione “Liberi di lavorare” guidata dal presidente Biagio Cigno, che ha inviato una lettera al sindaco Alberto Arcidiacono e agli assessori competenti per chiedere chiarimenti sulle attività di pulizia e prevenzione effettuate.

Nella missiva, Cigno pone una serie di domande volte a fare luce sul piano di intervento per la pulizia delle caditoie, chiedendo se sia previsto almeno un intervento annuale di fine estate e quali azioni siano state intraprese negli ultimi 12 mesi. Un tema, quello della manutenzione di queste strutture, che l’associazione aveva già sollevato negli anni scorsi senza ottenere risposte concrete dalle precedenti amministrazioni.

Il presidente sottolinea come troppo spesso la causa principale di allagamenti e disagi sia proprio l’intasamento delle caditoie a causa di sterpaglie, rifiuti e terriccio. Nelle foto allegate alla lettera, vengono mostrate alcune caditoie in evidente stato di abbandono nella strada San Martino, così come in diverse vie del centro.

Cigno chiede quindi all’amministrazione di predisporre un piano di pulizia continuativa delle caditoie, ritenendo che un modesto investimento annuale permetterebbe di scongiurare danni a cose e persone in caso di forti piogge. Un appello, quello dell’associazione “Liberi di lavorare”, volto principalmente a stimolare il Comune ad adottare una strategia di prevenzione e non solo di mera riparazione dei danni.