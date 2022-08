Il monrealese Giovanni La Mattina in Bulgaria con la Nazionale italiana di Taekwondo

Continua il sogno per il giovane atleta monrealese Giovanni La Mattina. Dopo i numerosissimi successi ottenuti, l’atleta si appresterà a rappresentare la nazionale italiana di Taekwondo al mondiale in Bulgaria il 2 agosto.

“Orgoglioso che il nostro Giovanni possa rappresentare la Nazionale di Taekwondo ai prossimi Mondiali”, sono queste le parole del sindaco Alberto Arcidiacono, che ha aggiunto, “Mi auguro che Giovanni possa arrivare sempre più in alto con la voglia e la passione e l’abnegazione che lo ha da sempre contraddistinto”.

Soddisfatti per il risultato ottenuto dal giovane monrealese anche l’Assessore Luigi D’Eliseo e il Consigliere Flavio Pillitteri, che hanno aggiunto: “Continua il sogno di Giovanni, e con il suo anche il nostro, sperando di vederlo sempre più in alto raggiungere nuovi obiettivi, siamo certi che tutta la frazione di San Martino delle Scale e la Città di Monreale, farà il tifo per la sua vittoria”.