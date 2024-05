Play-off Serie C2, il sogno del Pioppo Futsal si infrange a Marsala

Sabato pomeriggio in quel di Contrada Pontefiumarella il sogno Serie C1 del Pioppo Futsal si è infranto con la netta vittoria dei padroni di casa del Città di Marsala. Grande affluenza al Campo “Fiumara del Sossio” con tantissimi tifosi da ambedue le parti e divertiti dallo spettacolo andato in scena sul rettangolo di gioco; tifo gialloverde incessante per tutti e 60 i minuti di gioco e come sempre numeroso, nonostante gli oltre 100km di distanza da Pioppo.

Durante il primo tempo di gioco le squadre si studiano molto e il Città di Marsala ha più occasioni per andare in vantaggio, ma trova Farnese pronto a murare la porta gialloverde. Il Pioppo insiste e trova la via del gol con Alongi, che riesce a rubare la sfera agli avversari e dopo un’incursione centrale trafigge Scarpitta con un sinistro preciso che fa esplodere il pubblico gialloverde a pochi minuti dal termine della prima frazione di gioco. Il secondo tempo vede i padroni di casa più decisi e concreti, mentre i gialloverdi vanno in blackout totale e subiscono l’arrembaggio locale subendo 6 reti per il finale 6-1.

Il sogno Serie C1 si infrange per i gialloverdi, ma la società è già pronta a lavorare per la prossima stagione sempre con grande entusiasmo e nella speranza di poter iniziare il prossimo campionato nel tanto atteso Palazzetto dello Sport di Pioppo.