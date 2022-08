Monreale, finanziato secondo lotto dei lavori alle case popolari di Santa Rosalia

Monreale – “Dopo il primo decreto dell’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, relativo al finanziamento per gli interventi di risanamento strutturale ed efficientamento energetico dei padiglioni appartenenti ad un primo lotto, oggi, provvedimento emesso dal Dirigente ha di fatto assicurato lo stanziamento di ulteriori somme per i lavori messa in sicurezza dei 48 alloggi ubicati presso il secondo lotto, portando a termine il primo obiettivo in ambito di edilizia popolare”. A darne notizia è il Deputato regionale di Forza Italia, Mario Caputo.

Il deputato, in sinergia con l’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e con l’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Palermo, porta avanti da mesi l’attività programmatica finalizzata al miglioramento della qualità abitativa in favore dei residenti. Nella giornata di oggi, infatti, con l’emanazione del D.D.G. n. 2288 a firma del Dirigente Generale, sono state disposte somme pari a 1 milione 154 mila euro per la realizzazione delle opere di messa in sicurezza ed interventi di efficientamento energetico del plesso appartenente al Lotto 3011 costituito da 48 alloggi.

“Sono soddisfatto – afferma il Parlamentare – per il grande risultato conseguito. Il secondo provvedimento, è il riconoscimento di una proficua attività svolta nel pieno interesse della comunità monrealese. Diverse sono state le istanze d’aiuto pervenutemi proprio dagli insediamenti popolari a seguito di anomalie strutturali. Lo stanziamento delle nuove somme – ricorda Caputo – permetteranno di realizzare il progetto redatto dai tecnici dello Iacp per garantire agli immobili dei moderni sistemi di risparmio energetico, oltre alla totale eliminazione di situazioni di criticità e quindi di pericolo. Colgo l’occasione per esprimere ancora una volta la mia più sincera gratitudine all’Assessore Marco Falcone e al Commissario straordinario dell’Iacp Fabrizio Pandolfo. Nelle prossime settimane – conclude – saranno emessi ulteriori finanziamenti in favore di altri complessi abitativi”.

Parole di soddisfazione, inoltre, sono state espresse anche dal Gruppo consiliare di Forza Italia: “Siamo felici – commentano Mimmo Vittorino e Silvio Terzo – per il grande risultato raggiunto. Conosciamo i disagi recati ai residenti a causa delle criticità strutturali e non possiamo che manifestare la nostra più profonda soddisfazione, oltre a rivolgere immensa gratitudine al nostro Deputato Mario Caputo, per l’importantissima attività parlamentare profusa nei confronti del territorio monrealese”.