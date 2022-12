A Monreale oggi si balla, in piazza i dj di Radio 105

Stasera alle 21 si aprirà in piazza Guglielmo II la grande serata musicale di Radio 105 dove entrerà in scena il primo big della serata: il Dj Peppe Alberti, remix dj del famoso spettacolo televisivo The Voice, a cui seguiranno i Dj Gibba e Spyne di Radio 105, che mostreranno la capacità d’interagire dei conduttori della Radio con i propri fans, coinvolgendo il pubblico presente nelle attività musicali e regalando loro diversi gadget.

Infiammeranno la Piazza in Dualites international, producer internazionali che contano sulla piattaforma Spotify ben 50 milioni di visualizzazioni.Tutta la manifestazione della serata sarà trasmessa in diretta nazionale su Radio 105.

Lo spettacolo sarà anticipato nel pomeriggio da giocolieri, torce umane, body painting, uomo led che daranno il via alla prima parte dello spettacolo, organizzato dall’amministrazione comunale, di venerdì 30 dicembre. Dalle ore 18 la piazza vedrà l’alternarsi di diversi gruppi tra i quali La Kimolia street band, formata da 10 musicisti di strada, Eva Mora, band formata da una cantante e due strumentisti, l’Art Dance Accademy, formata da 10 ballerini, i Gitani, complesso di 5 chitarristi che proporranno melodie classiche con le chitarre, il gruppo Le Dive, composto da una cantante e tre musicisti.