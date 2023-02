Monreale – Atto vandalico stanotte all’interno degli uffici della CAMA Srl, l’azienda che si occupa della gestione dell’acquedotto a San Martino delle Scale e piano Geli. Ignoti hanno danneggiato la porta principale della struttura. Un episodio che è stato condannato da diversi rappresentanti della comunità, tra cui l’assessore Luigi D’eEliseo, che ha espresso la sua solidarietà ai titolari di CAMA e a tutto lo staff e dal consigliere comunale Flavio Pillitteri.

L’assessore D’Eliseo ha dichiarato che “è certo che la comunità non farà mancare il suo supporto e che questo episodio isolato non danneggerà la relazione tra la comunità e l’acquedotto CAMA Srl”. Al momento non è chiaro chi possa essere l’autore dell’atto vandalico ma i responsabili potrebbero essere Identificati grazie alle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza.

“Quanto accaduto ieri sera – aggiunge il consigliere comunale Flavio Pillitteri – è senza ombra di dubbio un fatto grave e da condannare. Nessun disservizio può giustificare un tale comportamento e delle azioni del genere. Esprimo massima solidarietà all’azienda CAMA Srl e Rosa Mangiapane. Auspico che i responsabili possano essere individuati”.