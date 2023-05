Incetta di vittorie per l’Accedemia Scacchistica Monrealese alle nazionali

L’Accademia Scacchistica Monrealese ha conquistato numerose vittorie al campionato italiano a squadre (CIS) 2023, svoltosi presso l’hotel Baglio Basile a Petrosino dal 19 al 21 maggio.

L’A.S. Monrealese ha schierato 4 formazioni, tre in promozione ed una in serie B, e quest’anno uno straniero si è unito alla squadra: il Campione del Mondo U20 in carica, il Gran Maestro Abdulla Gadjmbaili, arrivato dall’Azerbaijan. La prestazione dei giocatori della Monrealese è stata eccezionale.

In promozione, sia il team ASM “Capablanca” che il team ASM “Fischer” hanno centrato l’obiettivo, conquistando la serie C. La squadra ASM “Capablanca”, composta da Rocco Vairo, Alberto Ganci, Federico Maida e Salvatore Russo, ha dominato vincendo tutte le partite e diventando l’unica squadra di tutte le serie ad aver concluso a punteggio pieno. Il team ASM “Fischer”, composto da Serafino Di Misa, Salvatore Maestri, Gianluca Fernandez e Gabriele Mauro, ha ottenuto il quarto posto, pari merito con la terza squadra.

In serie B, la squadra composta da Abdulla Gadjmbaili, Elio Ganci, Amedeo Favitta e Salvatore Di Misa, ha non solo raggiunto agevolmente la salvezza con qualche turno di anticipo, ma ha anche sfiorato l’impresa della promozione in A2, meritevole per la loro ottima prestazione.

La squadra “just for fun”, capitanata da Rosario Davì, ha avuto una grande esperienza, con molti membri alla loro primissima esperienza ufficiale.

Complessivamente, la Monrealese ha ottenuto un’incetta di premi per le eccellenti prestazioni al campionato italiano a squadre. La squadra è riuscita a mettere in mostra un grande talento e a rappresentare la città di Monreale a livello nazionale, dimostrando la loro abilità e la loro passione per lo sport.