Incendio nella notte a Pioppo: fiamme domate all’alba

Monreale – Un incendio è divampato nella notte nella zona di Pioppo. Le fiamme sono partite intorno alla mezzanotte da alcuni terreni situati nei pressi della scuola “Margherita Di Navarra” e si sono rapidamente propagate nella vegetazione circostante.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del Corpo Forestale della Regione Siciliana e successivamente i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per diverse ore per domare il rogo. La zona, caratterizzata da ripidi pendii ricoperti di sterpaglie e alberi di ulivo, si è rivelata particolarmente impervia per le operazioni di spegnimento. Nonostante le difficoltà, l’incendio è stato spento intorno alle 8 di questa mattina, dopo circa 8 ore di lavoro. Le fiamme hanno distrutto una consistente porzione di vegetazione, tra alberi di ulivo, sterpaglie e macchia mediterranea.

Appena ieri, infatti, si erano sviluppati altri focolai nell’area di Giacalone, prontamente domati dalle squadre antincendio. Le cause dei roghi sono ancora in corso di accertamento.