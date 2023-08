Vertice assessore Lo Verso-operatori turistici, obiettivo: rilanciare il turismo di Monreale

Monreale – Importante incontro in programma sabato 12 agosto tra l’assessore al Turismo di Monreale, Fabrizio Lo Verso, e i rappresentanti del settore turistico e commerciale locale. L’appuntamento, fissato per le 10 presso la Sala Novelli del Complesso Guglielmo II, servirà per discutere del rilancio turistico della città.

La riunione, voluta dallo stesso assessore Lo Verso, sarà l’occasione per illustrare agli operatori del settore le politiche e le strategie che l’Amministrazione comunale intende mettere in atto nelle prossime settimane per incrementare i flussi turistici a Monreale. Si parlerà di idee e progetti concreti per la promozione del territorio, con un focus specifico sul turismo culturale e religioso che rappresenta uno dei punti di forza della cittadina normanna.

Commercianti, artigiani e tutti gli operatori del settore turistico sono invitati per concordare insieme le migliori iniziative da intraprendere per rilanciare l’immagine di Monreale e attirare più visitatori. Un momento importante di dialogo e collaborazione tra istituzioni e categorie produttive, per delineare una strategia condivisa di crescita e sviluppo del turismo monrealese.