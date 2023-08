Lutto a Monreale, è morto l’ex preside Mario Cinà

Monreale piange la scomparsa di Mario Cinà, stimato ex preside e figura di spicco della comunità. Cinà si è spento ieri all’età di 83 anni.

Cinà aveva dedicato la sua vita all’insegnamento e alla formazione dei giovani. Per diversi anni era stato preside della Scuola Media Antonio Veneziano distinguendosi per le sue qualità umane e professionali. Anche dopo il pensionamento, aveva continuato a spendersi per la sua città con impegno civico e sociale. Faceva parte del movimento “Monreale Bene Comune” ed era stato premiato dall’amministrazione comunale per aver donato banchi monoposto alle scuole durante la pandemia.

Cinà era conosciuto e benvoluto da tutti. Viene ricordato come un uomo dalla grande cultura e sensibilità d’animo, sempre pronto ad aiutare gli altri e a mettersi al servizio della sua amata comunità.

I funerali si svolgeranno domani 10 agosto presso la Chiesa di San Castrenze a Monreale, mentre oggi è prevista la camera ardente nella cappella di Santa Teresa.

Cinà lascia la moglie Mariella e le figlie Irene, Paola e Gabriella, che insieme a tutti i suoi cari piangono la perdita di un punto di riferimento, un uomo che ha dedicato l’esistenza alla cultura, alla scuola e al bene della collettività.

Le condoglianze da Monrealelive.