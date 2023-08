Grande festa a Monreale, arriva il re della risata Giovanni Cacioppo

MONREALE – Risate assicurate. Sta per arrivare a Monreale uno dei più amati e divertenti comici siciliani: il mitico Giovanni Cacioppo. Sabato 19 agosto, a partire dalle 21, Piazza Guglielmo II ospiterà l’esilarante show di uno dei volti storici di programmi cult come Mai dire Lunedì, Zelig, Colorado Caffè e Made in Sud. Insomma, sarà una serata all’insegna del più puro divertimento.

Dopo i successi nei teatri di tutta Italia, Cacioppo porterà sul palco monrealese il meglio del suo repertorio comico, una serie di sketch e monologhi intrisi di quell’ironia tutta siciliana che lo ha reso celebre. Dal rapporto con il mondo del lavoro alle assurdità della vita quotidiana, passando per i tipici personaggi che si incontrano al bar, ce n’è per tutti i gusti!

Tante le risate con l’inconfondibile verve comica di Giovanni Cacioppo. Il pubblico sarà coinvolto in prima persona in uno spettacolo interattivo, autentica festa della risata made in Sicily. Insomma, l’estate monrealese si infiamma con uno degli appuntamenti comici più attesi del cartellone di eventi. Organizzato dalla Mat&Teo, lo show di Cacioppo è un evento imperdibile per trascorrere una serata in allegria e divertimento puro.

L’invitp è di segnarsi in agenda sabato 19 agosto e accorrere numerosi in piazza Guglielmo II per applaudire il mitico Giovanni Cacioppo. Il re della comicità siciliana è pronto a farci sbellicare dal ridere.