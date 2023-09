Grande giornata di sport al campo Archimede, positivo test per il Pioppo Futsal

Quella andata in scena ieri pomeriggio al campo Archimede di Monreale è stata un’ottima amichevole per il Pioppo Futsal e il Monreale Futsal Club che ha regalato tanti sorrisi al pubblico presente. Un pomeriggio di spensieratezza per giocatori e tifosi prima dell’imminente inizio di campionato.

Le due squadre hanno sfruttato al meglio l’occasione per mettere minuti nelle gambe dopo le prime due settimane di preparazione atletica giocando quattro tempi da 20 minuti ciascuno, così da poter fare giocare tutti i giocatori.

L’incontro si è disputato sotto un sole estivo alla presenza di tantissime persone, divertite e soddisfatte del piacevole pomeriggio di sano sport e aggregazione.

Il match è terminato con il risultato di 9-6 per la squadra gialloverde guidata da mister Mosca.