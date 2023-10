Nuova inaugurazione a Monreale: apre lo studio multiservizi in via Pietro Novelli

Monreale – Sabato 30 settembre è stata inaugurata a Monreale, in via Pietro Novelli 111, una nuova struttura polifunzionale. Nello studio multiservizi saranno fornite consulenza fiscale e in materia di patronato, amministrazione condominiale, consulenza energetica e legale affidate a professionisti convenzionati. A gestire questi servizi sarà Maria Lo Presti. Nello stesso stabile ha sede anche lo studio di ingegneria e architettura dell’ingegner Luana Melfa.

Nella stessa sede è stata inaugurata inoltre la sede regionale del sindacato USMIA Esercito, che tutelerà il personale delle Forze Armate e dell’Ordine appartenente agli ordini militari. Il segretario regionale è Roberto Peretti.

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono e il consulente Salvo Giangreco. A benedire i nuovi locali e le attività è intervenuto il sacerdote padre Elisèè.

Con questa struttura polifunzionale, Monreale potrà contare su un punto di riferimento per la cittadinanza che fornirà assistenza fiscale, legale, energetica e per le Forze dell’Ordine, oltre a servizi di architettura e ingegneria.