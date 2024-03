Monreale protagonista su Linea Verde Start con la Vetreria Comandè

Monreale è pronta a calcare il piccolo schermo grazie alla sua eccellenza artigiana nel settore della lavorazione del vetro. Sabato 16 marzo, alle ore 12, su Rai 1 andrà in onda una puntata di Linea Verde Start dedicata all’artigianato palermitano, con un focus speciale sulla Vetreria Comandè di Monreale.

Questa storica vetreria, custode di un’arte rara e inaspettata, sarà protagonista assoluta grazie ai suoi manufatti unici e preziosi, richiesti da tutto il mondo per la loro complessità e personalizzazione sulle esigenze dei più prestigiosi centri di ricerca e università. Nulla può essere prodotto in serie nella Vetreria Comandè, poiché ogni pezzo richiede un’attenzione e una precisione artigiana senza eguali. Pezzi unici, su misura, che hanno reso questa realtà monrealese una vera e propria eccellenza nel settore.

L’artigianato palermitano tra tradizione e innovazione

Oltre alla Vetreria Comandè, la puntata di Linea Verde Start esplorerà altre realtà artigianali che rappresentano l’essenza di Palermo e della sua provincia. Dall’antica lavorazione delle acciughe di Aspra, custodita dall’azienda Balistreri, all’economia circolare dell’impresa Junkle, che dà nuova vita ai materiali dismessi delle imbarcazioni.

Non mancherà un focus sul Borgo Strafalè, esperienza di riqualificazione urbana nel quartiere della Kalsa, dove un gruppo di donne ha dato vita a botteghe e laboratori che celebrano gli antichi mestieri, le tradizioni e il folklore popolare della città.

Infine, sarà raccontata la tradizione della birra artigianale, che a Palermo trova nuova linfa grazie al Birrificio del Genio, gestito da giovani under 40 che arricchiscono questa bevanda con materie prime tipiche come arance ed erbe aromatiche dei Monti Sicani.

Un’opportunità per valorizzare il territorio

L’appuntamento con Linea Verde Start rappresenta un’importante vetrina per Monreale e per tutto il territorio palermitano, offrendo l’occasione di far conoscere a livello nazionale le eccellenze artigianali locali, custodi di tradizioni antiche ma proiettate verso un futuro di sostenibilità e innovazione.