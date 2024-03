Monreale, l’associazione Evergreen incontra gli studenti per diffondere la cultura della Protezione Civile

MONREALE – L’Associazione Evergreen Protezione Civile incontra studenti dell’Istituto Mario D’Aleo di Monreale. L’incontro con la presidente Emanuela Terzo e il vice Giuseppe Gorgone, insieme ad alcuni volontari, ha permesso di comprendere meglio non solo la struttura dell’Associazione, che coinvolge moltissime persone, ma anche i compiti e i valori che ispirano questa organizzazione.

L’attività principale infatti è quella di proteggere e preservare il territorio da pericoli causati da disastri naturali o danni provocati dall’uomo, ma non solo. Accompagnare eventi sportivi, musicali e sociali, assistere persone indigenti, coadiuvando anche raccolte di materiale utile alla sussistenza, garantire una capillare e costante presenza in tutti i siti di emergenza e necessità da cui l’Associazione viene chiamata a dare sostegno.

L’Istituto ha rivolto un ringraziamento all’Associazione Evergreen per la gentile disponibilità e il riscontro conseguito, dopo il dibattito sviluppatosi in seguito all’interazione con gli studenti, e auspica una nuova collaborazione per una progettualità futura.