Tragedia a Monreale: uomo trovato morto nel giardino di casa a Pezzingoli

Monreale – Tragedia in via Golda Meir, traversa di via Pezzingoli, a Monreale, dove ieri un uomo è stato trovato cadavere nel giardino della propria abitazione.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni parenti e vicini di casa, preoccupati dal fatto di non avere sue notizie da diverso tempo. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco e del personale medico del 118, ma purtroppo una volta giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, rinvenuto riverso a terra tra la vegetazione.

Inutili i soccorsi: secondo una prima ispezione del corpo, il decesso risalirebbe a qualche ora prima del ritrovamento. Le cause che hanno portato alla morte dell’uomo sono ancora tutte da appurare.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Monreale che hanno avviato le indagini per fare luce sull’accaduto.