Monreale, Fratelli d’Italia rinnova l’appoggio elettorale ad Alberto Arcidiacono

Monreale – “A Monreale, Fratelli d’Italia sosterrà con una propria lista la ricandidatura del sindaco uscente Alberto Arcidiacono”. Lo annuncia Raoul Russo, coordinatore provinciale a Palermo di Fratelli d’Italia.

“La scelta di appoggiare la candidatura di Arcidiacono – prosegue – è il frutto di un confronto e di una consultazione portati avanti in queste settimane con la dirigenza provinciale e nazionale del partito. In realtà, tutti, fin dall’inizio, ci siamo trovati d’accordo sulla candidatura di Arcidiacono che poggia sull’esperienza alla guida dell’attuale giunta comunale. Un’esperienza politica che si è contraddistinta per efficienza, trasparenza e oculatezza nelle scelte e nelle decisioni. Siamo al suo fianco per dare continuità a un lavoro che ha migliorato Monreale, come hanno fatto negli ultimi anni – conclude Russo – tanti amministratori di Fratelli d’Italia in provincia di Palermo e nel resto dell’Isola”.