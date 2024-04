Apre a Monreale la nuova area giochi “Baby Fun House”: un paradiso per i bambini

La città di Monreale si prepara ad accogliere una nuova attrazione per i più piccoli. Sabato 13 aprile alle ore 17:00, Ylenia Quartararo inaugurerà “Baby Fun House”, un’area giochi per bambini situata in via Venero 266. Questa nuova struttura promette di diventare un punto di riferimento per le famiglie in cerca di divertimento e intrattenimento per i loro bambini.

Baby Fun House offrirà una vasta gamma di giochi e attività, tra cui una ludoteca, un playground, una sala per feste e un baby parking. La possibilità di personalizzare l’esperienza renderà l’area giochi ancora più attraente per i visitatori. Inoltre, Baby Fun House si occupa anche della progettazione e realizzazione completa di aree giochi per bambini, offrendo un servizio a 360 gradi che copre tutti gli aspetti, dalla progettazione all’installazione.

L’idea di creare questo spazio dedicato ai bambini è nata dopo diversi anni di esperienza lavorativa di Ylenia Quartararo nel settore. L’obiettivo era portare nella sua città natale un luogo dove i bambini potessero divertirsi in modo sano e sicuro, e dove le famiglie potessero trascorrere del tempo di qualità insieme.

Baby Fun House offrirà una serie di servizi, tra cui feste di compleanno, feste a tema, baby parking, centro estivo e accesso ai giochi a fasce orarie. I servizi sono destinati a bambini e bambine fino all’età di 10 anni. Per quanto riguarda le feste di compleanno, l’obiettivo principale è quello di alleviare i genitori dallo stress organizzativo, specialmente in mancanza di locali adeguati e tempo. La DUEFFE ANIMAZIONE avrà l’esclusiva presso la location, occupandosi dell’animazione e dell’organizzazione.

Le feste a tema, invece, hanno lo scopo di promuovere la socializzazione tra i bambini, offrendo intrattenimento e attività tematiche con l’obiettivo di allontanarli dai dispositivi elettronici. Il Baby Parking e il Centro Estivo sono pensati per tutte le famiglie che hanno bisogno di un sostegno nella gestione dei propri figli, sia per impegni di lavoro che per dedicarsi ad altre attività.

L’immobile, situato in una posizione strategica a Monreale, offre due grandi aree: una per i giochi e una per le feste. I locali spaziosi possono accogliere diverse decine di bambini contemporaneamente, sia per le feste che per l’accesso ai giochi.