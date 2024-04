Paura a Pioppo: auto si ribalta sulla provinciale

Pioppo (Monreale) – Nella serata di ieri, 13 aprile, si è verificato un incidente stradale lungo la via provinciale in località Pioppo. Un’automobile, una Fiat Punto, con a bordo un uomo di circa 60 anni, è finita fuori strada ribaltandosi.

L’uomo è rimasto ferito in maniera non grave. Sul posto sono intervenuti due squadre dei vigili del fuoco, la polizia municipale. Per permettere i soccorsi e la messa in sicurezza della zona, la viabilità sulla provinciale è stata bloccata per circa mezz’ora.

Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento. Il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo per motivi ancora da chiarire. Non risultano coinvolti altri veicoli nello scontro.

Per la rimozione del veicolo é intervenuta la ditta di soccorso stradale Giurintano.