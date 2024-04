Festa del SS Crocifisso, Alisia Jalsy in concerto nella sua Monreale, evento da non perdere

Monreale – Lunedì sera in Piazza Guglielmo II si terrà l’apertura dei festeggiamenti della 398esima Festa del SS. Crocifisso e a seguito la cantautrice monrealese Alisia Ingrassia, in arte Alisia Jalsy, si esibirà a partire dalle ore 20:00.

Il percorso artistico di Alisia nasce durante un’autogestione nel Liceo V. Ragusa & O. Kyiohara in cui studiava, dove decide di formare una band con due compagni di scuola. Dopo aver suonato per un’assemblea d’Istituto i tre sono passati ad esibirsi a Piazza Verdi e alla Fiera del Mediterraneo. In questa occasione vengono filmati e proposti a Italia’s Got Talent e il gruppo prende il nome “Jalsy” nel 2016. Proprio in questa occasione le venne richiesto di realizzare il suo primo brano, “Se solamente tu” che venne eseguita in televisione e pubblicata poco dopo le partecipazioni al programma. Per Alisia l’esperienza ad Italia’s Got Talent è stata molto intensa e grazie ad essa è riuscita a prendere determinazione riguardo il suo progetto ed affrontato le proprie fragilità.

Dopo le semifinali di Italia’s Got Talent le strade di Alisia e dei due amici si separano e la cantautrice monrealese segue la strada da solista dando vita al progetto “Alisia Jalsy”. Da quel momento Alisia ha iniziato a studiare canto jazz e pianoforte presso il Blue Brass di Palermo; dopo quattro anni di studio decide di compiere lo step successivo trasferendosi a Pescara per proseguire gli studi in Composizione Pop/Rock presso il Conservatorio L. D’Annunzio con il Maestro Angelo Valori. Qui il bagaglio e il repertorio musicale dell’artista si è arricchito sempre più con nuove composizioni, facendolo conoscere nel territorio in occasione di eventi.

La cantautrice ha voluto così commentare il suo imminente concerto:

“Sono davvero emozionata di raggiungere questo traguardo. Ho già suonato su un bel palco ma mai in una situazione così importante per me come la nostra festa. Voglio ringraziare il Comune di Monreale, il Sindaco Arcidiacono, l’Assessore Fabrizio Lo Verso e il duo comico Toti e Totino. In ultimo ci tengo a ringraziare Sofia Rosano e tutta la Consulta Giovanile per avermi proposta per questo evento così importante per me, non solo dal punto di vista artistico ma soprattutto dal punto di vista personale.”

Oggi Alisia sta concludendo il percorso di laurea magistrale al Conservatorio L. D’Annunzio di Pescara e vanta 6 brani editi che sono disponibili online sulle sue pagine social. Nel frattempo la cantautrice lavora a nuovi brani che saranno disponibili quando rilascerà il suo EP “Soli come i cani” ed alcuni di questi verranno eseguiti in anteprima durante il concerto di lunedì.