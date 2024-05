Monreale 2024, è ufficiale: Fratelli d’Italia punta su Natale Macaluso sindaco

Monreale – Fratelli d’Italia correrà con il suo simbolo e sosterrà Natale Macaluso come candidato Sindaco per le imminenti elezioni amministrative di Monreale. “Siamo certi che Macaluso saprà interpretare al meglio le istanze provenienti dal territorio, oltre ai valori fondamentali del nostro Partito – affermano il Senatore Raoul Russo, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia e il coordinatore regionale Gianpiero Cannella -. Desideriamo ringraziare anticipatamente coloro che vorranno sostenere Natale Macaluso, unitamente a coloro che si stanno candidando nella nostra lista, sposando il progetto politico e il programma che ci proponiamo di realizzare per la comunità di Monreale”.

“La città ha bisogno di un’amministrazione forte e dai connotati politici ben distinti, che possa avere degli interlocutori sia a livello regionale che nazionale, ma soprattutto un’amministrazione che sia credibile e che abbia chiara la direzione da percorrere – proseguono Russo e Cannella – Su questo siamo impegnati con determinazione e coerenza al fianco del nostro candidato sindaco”.