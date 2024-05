Monreale ricorda le vittime di Cosa Nostra e di tutte le mafie: nasce l’Angolo della Legalità

In occasione della Settimana della legalità, Monreale si prepara a ricordare le vittime di Cosa Nostra e di tutte le mafie con una cerimonia che si terrà il 23 maggio alle ore 10:30 in salita Gentile. L’evento, organizzato dall’associazione Humanitas, Il Gadget e l’osservatorio per lo Svuluppo e Legalità Giuseppe La Franca, in collaborazione con il comune di Monreale, vedrà la partecipazione del sindaco Alberto Arcidiacono, del presidente del consiglio Marco Intravaia e di numerosi studenti.

Durante la cerimonia verrà rinnovata la memoria di Francesca Morvillo, Giovanni Falcone, Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani con l’apposizione di un pannello dedicato alla legalità. L’installazione, che verrà posizionata in un’area di fronte alla salita Gentile che verrà battezzata “L’angolo della legalità”, vuole essere un simbolo di impegno e di lotta contro la criminalità organizzata.

“Si tratta di un momento importante per promuovere i valori della giustizia e della legalità nella nostra comunità”, hanno dichiarato gli organizzatori. La cerimonia del 23 maggio rappresenta un’occasione per riflettere sul sacrificio di chi ha perso la vita nella lotta contro la mafia e per riaffermare l’importanza dell’educazione alla legalità, soprattutto tra le nuove generazioni.