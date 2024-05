ORARUNE spegne 10 candeline! Luogo di ritrovo e aggregazione per tutti a Pioppo

Tutto pronto a Pioppo per festeggiare i 10 anni di Orarune, sede del Comitato Pioppo Comune e del Pioppo Futsal, in arrivo tante attività che coinvolgeranno grandi e piccoli per tutto il mese di Giugno. Orarune non è soltanto una sede fisica, ma rappresenta il punto d’incontro tra le diverse generazioni nel cuore del paese.

“Orarune rappresenta la memoria storica, il catalogo delle innumerevoli iniziative di carattere socio-culturali portate avanti con impegno, convinzione, dedizione e forza di volontà dal Comitato. Un luogo oramai divenuto punto di riferimento e quindi identitario della comunità di Pioppo, megafono della cultura, della storia, della tradizione del nostro territorio. Un luogo di interazione tra vecchie e nuove generazioni, connubio fondamentale per la sostenibilità ed il futuro del Comitato Pioppo Comune.” Rosario

Colori, musica, aggregazione, eventi, incontri, dibattiti, idee, lotta, comunità, confronti, sport, appartenenza, chi più ne ha più ne metta, questo è ORARUNE. Per anni è stato ed è punto di riferimento per tantissimi pioppesi fin da quando il Comitato Pioppo Comune Autonomo ha posto lì le radici con la propria sede ed oggi continua ad esserlo grazie a tutti coloro che con amore e dedizione innaffiano quelle radici ormai profonde e forti. Non a caso la sede si trova in un luogo che rappresentava e rappresenta il cuore di Pioppo, dove i benedettini si insediarono con la loro chiesa dedicata a Sant’Anna.

“Per me Orarune è società, è aggregazione, è condivisione e scambio di idee. È un luogo dove c’è arte, musica, cibo ma anche denuncia. Spero di portare avanti il messaggio da loro promosso fin dall’inizio, quello di mantenere vivo il paese. Spero inoltre che i bambini abbiano un ricordo di ciò che è stato Pioppo, di ciò che è e di ciò che sarà.” Edoardo

Con la parola “Orarune” gli anziani di Pioppo intendevano il “gradone”, posto in cui era presente un grande cancello nella zona che oggi è conosciuta come il Baglio, sito in Piazza Manzoni. Oltre ad essere la sede del Comitato Pioppo Comune, da 10 anni, nel 2022 Orarune diventa sede anche del Pioppo Futsal che ha deciso di porre lì la propria sede per continuare insieme al Comitato progetti ed idee che hanno come intento l’aggregazione di un intero paese.

“Orarune è casa, ritrovo dove ci si può confrontare con vecchie e nuove generazioni. È simbolo di Pioppo, di comunità. Orarune puoi incontrare gli anziani con i loro racconti e i loro insegnamenti e i bambini con la loro spensieratezza. Orarune sa di libertà di pensiero, di tradizioni da tramandare ai più piccoli. Orarune è la CASA dei Pioppesi.” Silvia

In questi anni Orarune è stato luogo di tantissimi eventi che hanno coinvolto grandi e piccoli: la fiera del Carduni Vruricato di Pioppo, laboratori d’arte, dibattiti politici e ambientali, la casa di Babbo Natale, il Presepe vivente, la fiera dedicata alle Tradizioni e delizie Pasquali, ritrovo per commentare le partite del Pioppo Futsal e tanto tanto altro.

“Per me Orarune, parafrasando il significato del grande cancello chiuso e fermo, rappresenta un cancello che apre sempre a tutti coloro che vogliono esserci, un cancello che aprendo abbraccia ed accoglie per sedersi e rimanere insieme.” Nino

Per festeggiare in grande queste 10 candeline non mancheranno eventi durante tutto il mese di Giugno, di seguito il calendario:

“Per me Orarune è aggregazione, calore umano. È il cuore pulsante di un paese in cui i confini generazionali riescono a fondersi naturalmente. È un frammento di arte, di colori e di musica. È speranza.” Mariella

Tanti eventi per stare insieme condividendo ancora una volta momenti, un intero mese per festeggiare questa realtà che dà tanto ad un’intera comunità. Non mancheranno i laboratori d’arte dedicati ai bambini, dibattiti ed escursioni alla scoperta del territorio pioppese.

“Orarune è punto di incontro per tutti, le associazioni presenti stanno contribuendo tanto nel dare un punto di ritrovo e di svago in un paese in cui c’è davvero poco. Sono molto legato Orarune perché sono nato proprio in una di quelle case e vedere quel luogo oggi sempre vivo e pieno di eventi per me è molto emozionante.” Vincenzo

