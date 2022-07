Ancora nessuna traccia di Gaetana Vilardo, ultimo avvistamento forse alla Rocca

MONREALE – Cresce l’angoscia a Monreale e continuano le ricerche di Gaetana Vilardo. La titolare della gioielleria di via Venero, 61 anni, sembra essere scomparsa nel nulla da quando stamani è uscita da casa.

La signora sarebbe stata avvistata questa mattina, attorno alle 10 da alcuni passanti, in via Circonvallazione, nei pressi dell’incrocio con via Prestituccio. Poi, secondo altre testimonianze, sarebbe stata avvistata, sempre lungo la Circonvallazione, ma quasta volta nelle vicinanze del quartiere della Rocca di Palermo.

A Monreale sono state impegnate le squadre dell’associazione monrealese di Protezione civile Evergreen, che hanno battuto le strade vicine alla sua abitazione. Le ricerche sono iniziate dopo la segnalazione dell’avvenuta scomparsa da parte dei parenti della donna.

Gaetana Vilardo, come detto, sarebbe uscita da casa attorno alle 10 di questa mattina. Avrebbe lasciato a casa il cellulare. Poi il nulla, solo i presunti avvistamenti. Secondo alcuni testimoni, la 61enne indosserebbe abiti di colore verde-marrone. Sono questi gli unici elementi al momento in mano alle forze dell’ordine e delle squadre di ricerca, oltre alla foto della signora.

Intanto l’appello resta sempre lo stesso. Chiunque avesse qualche informazione utile, chiami le forze dell’ordine. Nel pomeriggio l’appello del sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono.