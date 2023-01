Monreale, un uomo trovato morto da giorni in casa

Dramma della solitudine a Monreale dove è stato trovato un uomo privo di vita all’interno della sua casa. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, l’uomo era morto da qualche giorno.

L’amaro ritrovamento risale a ieri, 1 gennaio. L’uomo, un monrealese sovrappeso, era già morto da giorni quando i Carabinieri sono entrati all’interno dell’immobile. Probabilmente a causarne il decesso un malore che non gli ha dato scampo. Sulla vicenda indagano i militari.

L’uomo viveva con un cane che è stato salvato e messo in sicurezza. Adesso per l’animale si cerca una nuova casa. Alcuni animalisti hanno lanciato un appello per trovargli una nuova famiglia per non portarlo al canile.