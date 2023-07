Monreale, multato furgoncino per disabili…posteggiato nel parcheggio dei disabili

Monreale – Un episodio che sembra uscito da una commedia, gli agenti della polizia municipale hanno multato un furgoncino per il trasporto dei disabili, posteggiato in un parcheggio riservato proprio ai diversamente abili. Il veicolo è addirittura nella disponibilità del Comune di Monreale, eppure questo non è bastato a salvarlo dalla sanzione del vigile inflessibile.

Sì, è vero, il furgoncino non aveva il pass per parcheggiare nei posti riservati. Ma è altrettanto vero che la polizia municipale sembra aver applicato lo stesso rigore che si usa per i calci di rigore, con una punizione che appare un po’ troppo severa. Un’autentica beffa, considerando che il mezzo è utilizzato per il trasporto delle persone con disabilità che, in teoria, dovrebbero poter contare su questi parcheggi speciali.

Nel frattempo, le strade di Monreale continuano a essere teatro di scorrettezze da parte di automobilisti indisciplinati: strisce pedonali ignorate, parcheggi riservati occupati da chi non ne ha diritto, passi carrabili bloccati e limiti di velocità sforati a tutte le ore del giorno. In un contesto del genere, forse la polizia municipale dovrebbe concentrare le proprie energie su problemi più urgenti e rilevanti?

È lecito chiedersi se questa multa al furgoncino per disabili sia davvero il segno di un rigore eccessivo? Intanto, mentre il Comune di Monreale riflette su come risolvere il curioso caso del furgoncino punito, gli automobilisti indisciplinati possono dormire sonni tranquilli, nella speranza (di chi invece il codice della strada lo rispetta) che questo rigore venga applicato a tutti.