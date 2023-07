A Monreale ancora fiamme, riprende l’incendio di San Nicola

Monreale – Non c’è tregua per Monreale, assediata anche questa mattina dalle fiamme che stanno devastando il versante del Monte Caputo. L’incendio divampato ieri in all’Abbeveratoio, nonostante i soccorsi, non è mai stato domato completamente e le folate di vento di scirocco hanno alimentato nuovi focolai nella notte.

Già dalle prime ore del mattino il rogo ha ripreso vigore, costringendo all’intervento due elicotteri antincendio che stanno cercando di arginare le fiamme. Sul posto anche un Canadair arrivato da Trapani Birgi. Il fronte dell’incendio minaccia nuovamente alcune abitazioni e terreni siti lungo il versante, già danneggiate ieri dal primo passaggio del fuoco.

Ieri le fiamme erano partite da via Pietro Novelli per poi estendersi rapidamente verso la zona di San Nicola, alimentate dal vento caldo. In poche ore ettari di uliveti e macchia mediterranea sono andati in fumo.

Sul posto sono intervenuti uomini dell’Overland, della Protezione Civile regionale, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale, Protezione Civile comunale e le associazioni di volontariato, che hanno lavorato tutto il pomeriggio per arginare il rogo. Ma all’alba l’incendio ha ripreso vigore.