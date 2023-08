Monreale, moto si schianta in Circonvallazione: due feriti

Monreale – Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Monreale, lungo la Circonvallazione. Un motociclista, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi violentemente contro il guardrail.

Secondo una prima ricostruzione, il centauro viaggiava a bordo di una moto di grossa cilindrata quando, giunto all’altezza della curva all’altezza di Poggio Normanno! ha improvvisamente sbandato finendo contro la barriera laterale.

Nell’impatto, il motociclista ha riportato serie ferite ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale dai sanitari del 118. Con lui viaggiava anche un passeggero che ha riportato ferite più lievi.

I rilievi per determinare l’esatta dinamica dell’incidente sono stati effettuati dai Carabinieri della stazione di Monreale e dagli agenti della Polizia Municipale, intervenuti anche per gestire il traffico nel tratto. La moto incidentata è stata rimossa dal carroattrezzi della ditta di soccorso stradale di Ludovico Giurintano.