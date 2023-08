Monreale, continua l’informatizzazione delle sale lettura della biblioteca comunale

Monreale – Il percorso di co-programmazione avviato ormai un anno fa dagli Assessori Fabrizio Lo Verso e Letizia Sardisco nell’ambito del “Patto locale per la lettura” aveva fatto emergere, tra le criticità legate al servizio bibliotecario di Monreale, l’insufficienza della dotazione strumentale che non permetteva di rispondere a tutti i bisogni degli utenti.

È così che – insieme alle associazioni del territorio – l’Amministrazione comunale aveva programmato una serie di interventi volti all’informatizzazione delle sale della Biblioteca S. Caterina, garantendo che in parte si sarebbe provveduto con fondi comunali e in parte con fondi derivanti da finanziamenti esterni.

In attesa di conoscere l’esito dei progetti presentati nell’ambito dell’Avviso “Lettura per tutti” del CEPELL, che consentirebbe l’acquisto di strumentazione informatica specifica per persone con disabilità, gli assessorati competenti hanno provveduto ad acquistare un nuovo proiettore Full HD con telo, due casse acustiche con stativi, mixer e microfoni, che consentiranno una migliore fruizione della sala Rocco Campanella, facilitando la realizzazione di iniziative culturali e percorsi di co-progettazione.

La sala lettura, inoltre, sarà dotata di una postazione PC completa, comprensiva di webcam, cuffie, monitor, casse e microfono, che sarà utilizzata dai volontari della Proloco Monreale che stanno svolgendo il Servizio civile per conto del Comune di Monreale e che lavoreranno alla realizzazione di una mappa interattiva della città da presentare ai turisti, nonché da tutti gli utenti della biblioteca per eventuali ricerche o letture di riviste scientifiche.

Nei prossimi giorni, invece, sarà installata una lavagna interattiva multimediale per lo svolgimento di lezioni e le comunicazioni agli utenti. Saranno infine forniti altre due postazioni PC all’Archivio storico e al personale di Biblioteca per avviare il processo di informatizzazione del patrimonio librario presente.

“Insieme alle associazioni del territorio ci siamo impegnati a rendere la Biblioteca comunale un luogo di incontro e di aggregazione per tutte le generazioni e in particolare per i giovani – affermano gli Assessori Lo Verso e Sardisco – Entro il prossimo anno contiamo di aumentare notevolmente il numero di accessi al servizio con ulteriori interventi migliorativi della struttura e del patrimonio librario”.