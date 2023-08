Stupro Palermo, anche Monreale scende in piazza contro la violenza di genere

Anche Monreale si mobilita dopo il recente caso di stupro di gruppo avvenuto a Palermo e l’arresto dei 6 giovani che vi avrebbero partecipato. Vittima una giovane palermitana di 19 anni.

“Il tragico episodio di stupro di gruppo, consumato a Palermo nei giorni scorsi, ha destato forte sdegno in tutta la Nostra Comunità”, si legge in una nota dell’amministrazione comunale, che invita tutti i cittadini e le associazioni del territorio a un momento di riflessione, “per dire NO e BASTA alla violenza di genere e rappresentare la propria solidarietà verso ogni vittima”.

A partire dalle ore 16:00, in Piazza Guglielmo II sarà allestito un point con colori e stoffe per la realizzazione degli striscioni. Con un contributo di un euro sarà possibile ritirare presso il point una lanterna di carta 100% Bio per la manifestazione serale. Appuntamento venerdì 1 settembre 2023 ore 20:30 presso la Terrazza di Villa Savoia, in via Benedetto d’Acquisto.