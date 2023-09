Monreale, muore il dipendente comunale Piero Segreto

Monreale – Lutto a Monreale per la scomparsa di Piero Segreto, dipendente comunale di 56 anni. Segreto si è spento improvvisamente dopo una grave malattia che lo aveva colpito nelle ultime settimane.

Segreto era in servizio nel settore Ville e Giardini del comune. Solo pochi giorni fa era stato ricoverato in ospedale a causa del rapido aggravamento delle sue condizioni di salute, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

La notizia della sua morte ha destato profondo cordoglio tra i colleghi del Comune di Monreale, dove Segreto lavorava ormai da molti anni, distinguendosi sempre per professionalità, dedizione e spirito di servizio. Descritto da tutti come una persona solare e disponibile, lascia un vuoto incolmabile.