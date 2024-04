Monreale, 450 parcheggi per la Festa del SS. Crocifisso

MONREALE – L’Amministrazione comunale attraverso il Comando di Polizia Municipale, in occasione della Festa del Santissimo Crocifisso ha individuato altri due parcheggi che si vanno ad aggiungere alle aree di sosta temporanee e straordinarie all’aperto, che erano state già definite nei giorni scorsi attraverso una delibera di Giunta al fine di far defluire il traffico nel centro storico.

Quindi oltre parcheggi individuati che sono: Il parcheggio Torres, la Scuola Morvillo (via B. Giordano) e parcheggio Bobath (via A. Moro). Saranno disponibili anche 2 aree di sosta, gestite da privati, nella via Cappuccini e nella via Pio La Torre. In totale ben 450 posti auto disponibili. “Ricordiamo che un bus navetta delle Autolinee Giordano collegherà le aree di sosta parcheggio con il Centro Storico”, dice l’amministrazione in una nota.