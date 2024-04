A Monreale un Open Day alla scoperta della lettura e della biblioteca

MONREALE – La cittadinanza e le scuole sono invitate a partecipare domattina all’Open Day che si terrà alla Biblioteca Santa Caterina in occasione della Giornata Internazionale del Libro, celebrata dall’UNESCO e promossa dall’Amministrazione comunale che ha deciso di aderire all’iniziativa che si svolge in tutto il mondo. L’evento ha lo scopo di promuovere la cultura e stimolare la pratica della lettura tradizionale tra le nuove generazioni molto legate a quella digitale. In questa occasione è stata allestita dagli operatori della biblioteca seguiti dalla bibliotecaria Elisa Lo Coco , un’esposizione dei più recenti acquisti librari , ed organizzati laboratori di lettura per gli studenti in età pre scolare delle classi primarie. Sarà inoltre possibile visitare le sale lettura del Fondo Moderno della biblioteca.

Programma dell’evento

L’evento, aperto a tutti, sarà inaugurato dal saluto del sindaco Alberto Arcidiacono e dell’assessore all’Unesco Letizia Sardisco e dal dirigente dell’Area Promozione Sociale Pietrantonio Bevilacqua .e si strutturerà in due fasce orarie: dalle ore 09:30 alle 13:00, e nel pomeriggio dalle ore 15:30 alle 18:30. Le scolaresche sono inviatate a partecipare. Alla manifestazione vi prenderanno parte i bambini della scuola Santa Teresa con la direttrice Cettina Renda e le altre docenti.