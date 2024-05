Anche Monreale protagonista alla Sagra del Cannolo di Piana con lo Sfincione rosso di Gianni Massaro

Torna dopo 12 anni la Sagra del Cannolo a Piana degli Albanesi, evento dolce che valorizza il famoso cannolo siciliano. Tra i protagonisti anche il panificio monrealese di Gianni Massaro.

Dopo un’assenza di dodici anni, sabato 11 e domenica 12 maggio torna a Piana degli Albanesi, in provincia di Palermo, la Sagra del Cannolo, manifestazione interamente dedicata al celebre dolce siciliano. La sagra, fortemente voluta dall’amministrazione comunale e da alcuni pasticceri locali, si svolgerà in Piazza Vittorio Emanuele con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il cannolo, prodotto di punta della tradizione culinaria del paese.

Piana degli Albanesi è uno dei luoghi simbolo in Sicilia per la produzione artigianale di cannoli, grazie anche all’influenza della comunità arbëreshe che vi risiede da secoli. Il cannolo tipico del paese si distingue per la ricetta del ripieno a base di ricotta, zucchero e vaniglia arricchita con gocce di cioccolato. Ogni pasticceria locale conserva inoltre segretamente la propria ricetta per la preparazione della croccante scorza che racchiude il morbido ripieno.

Alla Sagra, nello spazio denominato “Cannolo Expo”, si potranno assaggiare i cannoli delle pasticcerie di Piana degli Albanesi Bar Elena, Extra Bar, Antico Bar Sport e di Santa Cristina Gela con Caffè del Corso dei fratelli Biscari e Soul Caffè. Tra i protagonisti dell’evento anche il panificio Di Gianni Massaro, giunto da Monreale per proporre il suo Sfincione rosso, vincitore di recente di un prestigioso premio.

Oltre agli stand gastronomici, che proporranno anche altre specialità locali e regionali, vi saranno espositori di artigianato tipico. La Sagra avrà anche una forte connotazione culturale: per l’occasione sarà possibile visitare i monumenti e i luoghi d’interesse artistico di Piana degli Albanesi, accompagnati da guide turistiche.

Non mancheranno poi musica, spettacoli e cooking show tenuti da rinomati maestri pasticceri, che presenteranno innovative rivisitazioni del classico cannolo siciliano.